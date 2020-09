Πολιτική

Τσίπρας: η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει καθημερινά ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, κατά την εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ «οφείλει να σταθεί δίπλα στον λαό, να αποτρέψει τα χειρότερα, να βάλει φραγμό στην επέλαση της βαρβαρότητας που κάποιοι έχουν βαλθεί να βαφτίσουν κανονικότητα και να κρατήσει ανοικτό το δρόμο μιας προοδευτικής λύσης για τη χώρα», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγηση του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέποντας έναν «ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα» μετά το δύσκολο καλοκαίρι.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «κάθε μέρα που περνάει κατεδαφίζει, αντί να χτίζει», ότι γυρίζει τη χώρα με ταχύτητα «στα δύσκολα χρόνια του 2010-15», ότι οδηγεί τη χώρα «στη μεγαλύτερη ύφεση που έχει συναντήσει η χώρα» και πως «μάλιστα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που δημιούργησε και με τις συνταγές των πιο σκληρών μνημονίων (περιορισμούς σε συντάξεις και μισθούς, εργασιακό μεσαίωνα, ιδιωτικοποιήσεις σε τιμή ευκαιρίας, απαξίωση της δημόσιας Παιδείας, της Υγείας και του κοινωνικού κράτους και περεταίρω διεύρυνση των ανισοτήτων)».

«Κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη κρίση. Ούτε και θέλει, όμως», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για «ιδεοληπτική και ανιστόρητη εμμονή ότι όλα μπορεί να τα λύσει η ασυδοσία της αγοράς».

Επιπλέον τον κατηγόρησε για «προχειρότητα, επιπολαιότητα, απουσία μια συνεκτικής απάντησης στις προκλήσεις». Είπε ότι «το επιτελικό κράτος αποδείχτηκε μια προσπάθεια να ελέγχει ο Πρωθυπουργός τους αρμούς της εξουσίας, και να τους χρησιμοποιεί προς ίδιον όφελος» και πως οι υπουργοί «ασχολούνται με την εξυπηρέτηση των ημετέρων, βάουτσερ, παγουρίνια, καλλιέργεια σχέσεων με βαρόνους του χρήματος».

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε ακόμη την Κυβέρνηση ότι μέσω της «κατευθυνόμενης από το Μέγαρο Μαξίμου προπαγάνδας, δεν διστάζει να υπονομεύει ακόμα την ίδια τη δημοκρατία» και τόνισε ότι «η Ελλάδα ζει αυτή τη στιγμή ζει μια κατάσταση που μόνο ομαλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί».