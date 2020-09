Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέος τραυματισμός του Έλληνα σούπερ σταρ

Οι συμπαίκτες του έπαιξαν ψυχωμένα και για εκείνον και μετά από συγκλονιστική “μάχη”, νίκησαν τους Μαϊάμι Χιτ.

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον 4ο αγώνα των πλέι οφ του ΝΒΑ, ανάμεσα στους Μπακς και τους Χιτ κρίθηκε την τελευταία στιγμή, αλλά ο τραυματισμός του κατά τη διάρκεια του αγώνα, τον έθεσε νοκ άουτ από το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ο "Greek Freak" τραυματίστηκε ξανά στον δεξιό αστράγαλο (είχε υποστεί διάστρεμμα και γι' αυτό ήταν αμφίβολος) σε μία φάση στο 2ο λεπτό της δεύτερης περιόδου.

Συγκεκριμένα, πάτησε πάνω στον Αντρέ Ιγκουοντάλα, έμεινε κάτω για λίγη ώρα, δείχνοντας πως πονάει αρκετά, πριν σηκωθεί για να εκτελέσει 2 βολές, ευστοχώντας στη μία. Εν συνεχεία, κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια και δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Στο πρώτο 12λεπτο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μπει αποφασισμένος να βοηθήσει τους Μπακς να μείνουν «ζωντανοί» για την πρόκριση μετά το 3-0 στη σειρά υπέρ της ομάδας του Μαϊάμι. Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε συγκομιδή 14 πόντους με 6/8 σουτ στην πρώτη περίοδο! Συνολικά, είχε σε 11 λεπτά συμμετοχής 19 πόντους με 8/10 σουτ και 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 1 κλέψιμο. Έτσι, το Game 4 κόντρα στους Χιτ τελείωσε άδοξα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Παρά την απουσία του "Greek Freak", οι Μιλγουόκι Μπακς έφθασαν στην πολυπόθητη νίκη, επικρατώντας με 118-115 των Μαϊάμι Χιτ στην παράταση. Έτσι μείωσαν σε 3-1 τη σειρά των αγώνων και διατήρησαν τις ελπίδες τους για να πετύχουν την ολική ανατροπή.

The Greek Freak set the tone in Game 4.



19 PTS | 8-10 FG | 4 REB | 11 MIN pic.twitter.com/sqVZGIitR3 — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2020