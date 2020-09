Κοινωνία

Καταγγελία επιχειρηματία ότι ειδικός φρουρός του απέσπασε 40000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του.Με τι τον απείλησε και κατάφερε να του αποσπάσει τα χρήματα. Γιατί συνελήφθη και ο καταγγέλλων.

Νεαρός ειδικός φρουρός συνελήφθη, μαζί με συνεργό του, το πρωί, στο Ελληνικό, με την κατηγορία ότι απέσπασαν από επιχειρηματία το ποσό των 40.000 ευρώ, αφού πρώτα τον εκβίασαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ειδικός φρουρός, μαζί με τον συνεργό του, πήγαν, λίγο πριν από τις 11.00 το πρωί, στο διαμέρισμα του επιχειρηματία στο Ελληνικό, ισχυριζόμενοι ότι πραγματοποιούν αστυνομικό έλεγχο. Στη συνέχεια του ζήτησαν 40.000 ευρώ για να μην του αφήσουν, όπως είπαν, ναρκωτικά στο σπίτι και κατηγορηθεί για κατοχή και διακίνηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της ΕΛΑΣ, το θύμα υπέκυψε στον εκβιασμό και τους έδωσε το ποσό που ζήτησαν οι δράστες, οι οποίοι έφυγαν αμέσως μετά από το διαμέρισμα. Αμέσως μετά κλήθηκε η Άμεση Δράση και άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν μετά από λίγα λεπτά τον ειδικό φρουρό και τον βοηθό του, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σημειώνεται, ότι ο ειδικός φρουρός, όπως τόνισαν αστυνομικές πηγές, είχε κάνει κάποιες «περίεργες κινήσεις», πριν από λίγο καιρό, σε μια άλλη υπόθεση.

Παράλληλα, με τους δύο δράστες συνελήφθη και ο επιχειρηματίας που έκανε την καταγγελία, γιατί την ώρα που έφτασε στο διαμέρισμά του η Αστυνομία προσπάθησε να πετάξει μια σακούλα, η οποία περιείχε κάνναβη.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ανακοίνωση σχετικά με εν εξελίξει έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για τη διερεύνηση της εμπλοκής Ειδικού Φρουρού και ιδιώτη σε υπόθεση εκβίασης και ληστείας σε βάρος ημεδαπού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι προαναφερόμενοι προσήχθησαν σήμερα το πρωί από περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής και εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.