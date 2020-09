Οικονομία

Κορονοϊός: Απαγόρευση του ντελίβερι μετά τα μεσάνυχτα σε επιβαρυμένες περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος για τις προβλέψεις της ΚΥΑ και των μέτρων, στο πλαίσιο αποτροπής της εξάπλωσης της πανδημίας

Απίστευτο αλλά ισχύει, αν και ίσως πρόκειται για λάθος με τεράστιες όμως επιπτώσεις. Στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για επιβολή έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε διάφορες πόλεις μεταξύ των οποίων σε Χανιά και Ηράκλειο, ενώ ορίζεται η απαγόρευση λειτουργίας καταστημάτων εστίασης από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί, δεν υπάρχει η εξαίρεση για delivery και take away, όπως ίσχυε αρχικά.

Να σημειωθεί πως με την ΚΥΑ στις 11 Αυγούστου με την οποία οριζόταν το κλείσιμο των επιχειρήσεων εστίασης από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί και με ισχύ έως τις 23 Αυγούστου, οριζόταν πως:

«Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. ………Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.»

Όμως στην ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 24 Αυγούστου για την επιβολή έκτακτων περιοριστικών μέτρων στα Χανιά δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά στο σκέλος των delivery – take away και απλά όριζε πως:

« Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ.»

Επίσης και στην τελευταία ΚΥΑ που εκδόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου και η οποία αντικαθιστά τις προηγούμενες και πάλι ορίζει πως απαγορεύεται η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 μέχρι τις 7 το πρωί, χωρίς να υπάρχει η αναφορά για εξαίρεση των delivery – take away.

"Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται εντός των ορίων: α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανιών, Λέσβου, Ζακύνθου και Ηρακλείου και β) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου και Αντιπάρου.

Άρθρο 2

Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1, απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ.. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01."

Το γεγονός της μη αναγραφής της εξαίρεσης των delivery – take away, όπως υπήρχε στην απόφαση της 11ης Αυγούστου, σημαίνει στην πράξη ότι απαγορεύεται η διανομή μετά τα μεσάνυχτα, οπότε και όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να κατεβάζουν ρολά.

Σύμφωνα με πληροφορίες θεωρείται πιθανόν να πρόκειται για παράλειψη, η οποία βέβαια δεν είναι γνωστό αν μπορεί να διορθωθεί άμεσα, καθώς την ερχόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου λήγουν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα.

Εκτός και αν – ο μη γένοιτο – υπάρξει παράταση, οπότε θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα καθώς επιφέρει ένα ακόμη καίριο πλήγμα στις επιχειρήσεις.

Πηγή: flashnews.gr