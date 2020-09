Κοινωνία

Σχολεία: Τι προβλέπει εγκύκλιος για τον αγιασμό

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι στα σχλεία και ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο και ανά τάξη στα σχολεία, στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, ο καθιερωμε?νος αγιασμο?ς θα πραγματοποιηθει? στον αυ?λειο χω?ρο των σχολει?ων και στη συνέχεια ο ιερε?ας θα επισκεφθει? ο?λες τις αι?θουσες της σχολικη?ς μονα?δας, ο?που θα παρευρι?σκονται οι υπόλοιποι μαθητές και οι εκπαιδευτικοι?.

«Ο καθιερωμε?νος αγιασμο?ς θα πραγματοποιηθει? τη Δευτε?ρα 14 Σεπτεμβρι?ου 2020 στον αυ?λειο χω?ρο των σχολει?ων, μετα? απο? συνεννο?ηση του Διευθυντη? με τους ιερει?ς του οικει?ου ναου?, με εκπροσω?πους των εκπαιδευτικω?ν και των μαθητω?ν/τριω?ν και στη συνε?χεια ο ιερε?ας θα επισκεφθει? ο?λες τις αι?θουσες της σχολικη?ς μονα?δας, ο?που θα παρευρι?σκονται οι λοιποι? μαθητε?ς/τριες και οι εκπαιδευτικοι?» αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Κεραμέως: Ασφαλής η χρήση μάσκας

Για το πρώτο κουδούνι την επόμενη Δευτέρα μίλησε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι έχει τεκμηριωθεί πλήρως από τους ειδικούς ότι η χρήση μάσκας στα σχολεία είναι απόλυτα ασφαλής και το πιο πολύτιμο για να θωρακίσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας. Η υπουργός Παιδείας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως όλα τα αναλώσιμα (μάσκες, αντισηπτικά, κτλ) θα είναι εγκαίρως στα σχολεία, ενώ, απαντώντας για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που εκπαιδευτικός βρεθεί θετικός στον ιό, ανέφερε πως θα γίνεται ιχνηλάτηση και θα υπάρχουν οδηγίες από τον ΕΟΔΥ.



Η εγκύκλιος για τον αγιασμό: