Πολιτισμός

Πέθανε η Κία Μπόζου

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός και σουμπρέτα του μουσικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός, σουμπρέτα του μουσικού θεάτρου και κινηματογράφου Κία Μπόζου. Την είδηση έκανε γνωστή η Μάρω Μπουρδάκου μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Facebook.

H Κία Μπόζου γεννήθηκε το 1935 στην Ελευθερούπολη Καβάλας, σπούδασε στη Δραματική σχολή του Λυκούργου Σταυράκου απ' όπου αποφοίτησε το 1961. Το 1962 έκανε την πρώτη θεατρική της εμφάνιση στην επιθεώρηση. Την επόμενη χρονιά συνεργάστηκε με το θίασο τραγωδίας του Κώστα Λειβαδέα. Εμφανίστηκε στα θέατρα Ακροπόλ, Κήπου, Περοκέ, Καλουτά, Άλφα, Βέμπο, Μετροπόλιταν κ.α. Μαθήτρια ακόμη της δραματικής σχολής συμμετείχε σε ταινίες.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή της στην ταινία "Εφιάλτης" το 1961 σε σκηνοθεσία Ερρίκου Ανδρέου, ένα από τα καλύτερα θρίλερ του Ελληνικού κινηματογράφου. Είναι, ίσως, το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ψυχολογικού θρίλερ στον ελληνικό κινηματογράφο με φανερές επιρροές από ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ όπως το 'Ψυχώ', και τις θεωρίες ψυχανάλυσης του Σίγκμουντ Φρόυντ.

Η καταδιωκτική φωνή της Εύης Λινάρδου, της γυναίκας που απειλεί τηλεφωνικά την Μαργκό (Βούλα Χαριλάου) στο τηλέφωνο ανήκει στην Κία Μπόζου.

Σύντροφός της στη ζωή ήταν ο επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων Λάκης Αγραπίδης που απεβίωσε το 2016. Από το γάμο της, έχει έναν γιο ο οποίος είναι γιατρός.