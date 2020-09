Κοινωνία

Αναβολή της δίκης για την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα

Η δίκη για την υπόθεση της πλημμύρας που κόστισε τις ζωές 25 ανθρώπων και ανυπολόγιστες καταστροφές, ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, οπότε και οδηγήθηκε αμέσως σε διακοπή.

Σε αναβολή για τον ερχόμενο μήνα οδηγήθηκε, οκτώ μήνες μετά την έναρξή της, η δίκη των 21 κατηγορουμένων, πρώην και νυν στελεχών κρατικών υπηρεσιών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 και ενώ στο βήμα του μάρτυρα είχε ήδη ξεκινήσει να καταθέτει ο τρίτος μάρτυρας της υπόθεσης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε την αναβολή της δίκης για τις 19 Οκτωβρίου, καθώς μια εκ των δικαστών δεν μπορούσε να παρίσταται στην Έδρα λόγω εγκυμοσύνης. Για τη δίκη δεν είχε οριστεί αναπληρωματικό μέλος στη σύνθεση του δικαστηρίου. Η δικάσιμος που ορίστηκε είναι η πλέον σύντομη που θα μπορούσε να βρεθεί για την υπόθεση, η οποία θα ξεκινήσει από την αρχή, ενώ αναμένεται πως στην καινούργια σύνθεση θα κληρωθεί και αναπληρωματικό μέλος του δικαστηρίου, καθώς η διαδικασία θα είναι πολύμηνη.

Η δίκη δεν προχώρησε ωστόσο και μετά την μεταφορά της σε μεγαλύτερη αίθουσα στο Εφετείο λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Στο εδώλιο για την πλημμύρα της Δυτικής Αττικής κάθονται η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, οι πρώην δήμαρχοι Ελευσίνας και Μεγαρέων, ο αρμόδιος κατά τον κρίσιμο χρόνο αντιπεριφερειάρχης, υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Μάνδρας, στελέχη του δασαρχείου Αιγάλεω, των πολεοδομιών Αιγάλεω και Ελευσίνας καθώς και στελέχη φορέων του Δημοσίου.

Οι 21 είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που ανά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια, ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών και παραβίασης κανόνων οικοδομικής.