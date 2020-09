Πολιτική

Θεοδωρικάκος: ο Τσίπρας έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με τη λογική

Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «να σταματήσει να λέει ψέματα» και «να αρχίσει να φέρεται με μεγαλύτερη σοβαρότητα».

«Ο κ. Τσίπρας έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με τη λογική και έχει τεράστιο θράσος για να αποκαλεί "πολιτικό απατεώνα" τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν να φταίει ο Έλληνας πρωθυπουργός για την παγκόσμια ύφεση που προκάλεσε η πανδημία», τόνισε στον ραδιοφωνικό ΣΚΑΪ ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος συνέστησε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να αρχίσει να φέρεται με μεγαλύτερη σοβαρότητα».

Ο υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τον κ. Τσίπρα «να σταματήσει να λέει ψέματα» και για το θέμα των υπαλλήλων καθαριότητας στα σχολεία. Αναφερόμενος σχετικά εξήγησε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία από τους δήμους, αυτές τις ημέρες, ώστε να προσληφθούν 9.474 καθαριστές και καθαρίστριες στα σχολεία, εκ των οποίων 5.000 είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 3.700.

Σε ερώτηση για την πρόσθετη επιβάρυνση των 28 εκατ. ευρώ για το δημόσιο, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε, «Η επιβάρυνση υπάρχει, διότι το Δημόσιο φέτος διασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς μέχρι πέρυσι δεν μπορούσαν να λείψουν ούτε μια μέρα από τη δουλειά. Ξέρω κυρίες, οι οποίες είχαν καρκίνο και δεν μπορούσαν να πάνε να κάνουν χημειοθεραπεία. Αυτό ήταν το καθεστώς επί Τσίπρα. Επί Μητσοτάκη, το καθεστώς έχει αλλάξει. Έχουν κανονικά δικαιώματα και φυσικά έχουν πλήρεις και κανονικές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να εκπληρώνουν μέχρι κεραίας. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι συμβασιούχοι δέκα μηνών. Είναι έμπειροι, ξέρουν τη δουλειά».

Σε ερώτηση τι θα γίνει αν υπάρξουν επιπλέον ανάγκες, ο υπουργός Εσωτερικών ήταν σαφής, «Όπου χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, οι δήμοι θα τα πάρουν. Στηρίζονται, πλήρως, από αυτήν την κυβέρνηση και οικονομικά και διοικητικά. Λοιπόν, να σταματήσει ο κ. Τσίπρας την καταστροφολογία. Μέρες που είναι με την Τουρκία απέναντι και με ένα τεράστιο εθνικό μέτωπο θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη σοβαρότητα».

Τέλος, σε ερώτηση για τις μάσκες ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι η χρηματοδότηση των δήμων με 6,2 εκατ. ευρώ, μέσω της ΚΕΔΕ, ήταν άμεση. Και επισήμανε ότι η ΚΕΔΕ προχώρησε ταχύτατα στο διαγωνισμό, «Ο κ. Παπαστεργίου, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, με ενημέρωσε ότι ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και περιμένει εντός της ημέρας έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να υλοποιηθεί άμεσα. Οι δήμοι έχουν σχεδιάσει, όπως με ενημέρωσε ο κ. Παπαστεργίου, η ΚΕΔΕ, τη διανομή των μασκών σε όλους τους δήμους και από αυτούς θα πάνε σε όλα τα σχολεία δημόσια και ιδιωτικά».