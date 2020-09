Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο AstraZeneca: Αναστολή δοκιμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Μετά την εκδήλωση μίας ανεξήγητης ασθένειας σε έναν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Η φαρμακευτική εταιρία AstraZeneca Plc ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις δοκιμές, σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών τελευταίου σταδίου, για το πειραματικό εμβόλιό της, κατά της COVID-19, εξαιτίας της ανεξήγητης ασθένειας ενός συμμετέχοντα στην έρευνα.

Το εμβόλιο αυτό έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και θεωρείται ως ένα από κορυφαία υποψήφια εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού, ενώ η αναστολή των δοκιμών καθιστά πιο δύσκολη την προοπτική μιας ενδεχόμενης διάθεσής του στα τέλη του χρόνου.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις δοκιμές εθελοντικά, προκειμένου να μελετήσει δεδομένα ασφάλειας, από μία ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ εργάζεται για την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάλυσης του περιστατικού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί κάθε ενδεχόμενη συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος δοκιμών.