Κοινωνία

Φωτιά στη Μόρια: Εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής στον καταυλισμό (βίντεο)

Ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης μετέδωσε συγκλονιστικές εικόνες, οι οποίες αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στο ΚΥΤ της Μόριας.