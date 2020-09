Πολιτική

Μητσοτάκης για Μόρια: έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας στην Λέσβο

Τι αναφέρει για τα αίτια της καταστροφής, τους ελέγχους για τον κορονοϊό. Τι λέει για την ΕΕ και τι ζητά ο Πρωθυπουργός απο τους νησιώτες.

Την λήψη έκτακτων μέτρων, μεταξύ των οποίων και απαγορεύσεις στις μετακινήσεις στην Λέσβο, ανακοινωσε ο Πρωθυπουργός, μετά απο την φωτιά στην Μόρια και την κατάσταση στο νησί.

Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ταραχές που έγιναν μετά την ανακοινωση 35 κρουσμάτων κορονοϊού και την προσπάθεια απομάκρυνσης αλλοδαπών απο το ΚΥΤ για να τεθούν σε απομόνωση, λέγοντας ότι η κατάσταση στην Μόρια δεν μπορεί να συνειχστεί για λόγους δημόσιας υγείας και εθνικής ασφάλειας.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού για τα γεγονότα στη Μόρια:

"Εκφράζω τη λύπη μου για τα χθεσινά γεγονότα στη Μόρια. Αναγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες. Τίποτα ωστόσο δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για βίαιες αντιδράσεις σε υγειονομικούς ελέγχους. Και, πολύ περισσότερο, για τέτοιας έκτασης ταραχές. Η κατάσταση στη Μόρια δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί αποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα δημόσιας υγείας, ανθρωπισμού αλλά και εθνικής ασφάλειας.

Όλο το νησί κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Που σημαίνει πως όλοι οι εθνικοί πόροι και όλες οι εθνικές δυνάμεις θα το συνδράμουν. Απομακρύνονται ήδη από εκεί σήμερα, όλα τα ασυνόδευτα παιδιά.

Ενημέρωσα, μάλιστα, σχετικά και τις ευρωπαϊκές αρχές με τις οποίες άλλωστε βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία. Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών κυμάτων είναι εξάλλου πρωτίστως ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα έχει, ήδη, σηκώσει πολύ βαρύτερο φορτίο από εκείνο που της αναλογεί. Αύριο θα επισκεφθεί την Λέσβο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, με τον οποίο θα έχω συνάντηση την Παρασκευή.

Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε αμέσως: Οι φιλοξενούμενοι θα στεγαστούν σε κατάλληλες σκηνές. Οι θετικοί στον ιό θα έχουν περίθαλψη. Και οι κάτοικοι της Λέσβου θα αποζημιωθούν και θα προστατευτούν. Ήδη, κυβερνητικό κλιμάκιο είναι επί τόπου. Στις έξι το απόγευμα θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις.

Κανείς άλλος μετανάστης ή πρόσφυγας, όμως, δεν θα επιτραπεί να ταξιδέψει. Και θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στις τοπικές δραστηριότητες. Είναι κάτι έκτακτο, αλλά απολύτως απαραίτητο. Και είμαι σίγουρος ότι οι νησιώτες μας θα το καταλάβουν και θα συμπαραταχθούν.

Θυμίζω πως από τη Μόρια έχουν μεταφερθεί από τις αρχές του έτους παραπάνω από 13.000 άνθρωποι και τα πράγματα θα ήταν, ασφαλώς, πολύ χειρότερα αν στο μεταξύ το κράτος δεν είχε εμποδίσει και νέες μεταναστευτικές ροές. Προφανώς, οι έλεγχοι στα θαλάσσια σύνορά μας, που είναι και ευρωπαϊκά, θα συνεχιστούν. Με την αποτελεσματικότητα που έως τώρα περιόρισε δραστικά τις παράνομες εισόδους. Πιστεύω πως μια άσχημη εμπειρία μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε ευκαιρία για μια καλύτερη πραγματικότητα. Και αυτό θα γίνει στη Λέσβο.

Μόλις αξιολογηθεί η ζημιά στη Μόρια, και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Προτεραιότητά μας παραμένει η υγεία και η ασφάλεια όλων. Κατοίκων και μεταναστών. Τονίζω, όμως, ότι η Ελλάδα με τη συμπαράσταση της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται την ασφάλεια και την ειρηνική ζωή στην επικράτειά της. Την εθνική της αξιοπρέπεια, μαζί όμως με τον ανθρωπισμό της προς κάθε αδύναμο".

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του twitter, ότι το κολέγιο των Επιτρόπων ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν χθες βράδυ στη Μόρια και ζήτησε την άμεση μετάβαση του αντιπροέδρου της Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Θλίβομαι βαθιά για τα χθεσινά γεγονότα στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας στην Ελλάδα. Το κολέγιο των Επιτρόπων ενημερώθηκε σχετικά σήμερα το πρωί. Ζήτησα από τον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά να μεταβεί άμεσα στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια αυτών που έμειναν χωρίς καταφύγιο».