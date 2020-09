Πολιτική

Μητσοτάκης για φωτιές στην Αττική: πρώτο μέλημα η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Συνεχής ενημέρωση του πρωθυπουργού για τα πύρινα μέτωπα. Για ποιους οικισμούς έγινε χρήση του 112. Ποιος ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, οι οποίοι βρίσκονται από νωρίς στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, για το συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Αττική και σε διάφορες περιοχές της χώρας.



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι παράλληλα με τις ενέργειες για την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών, το πρώτο μέλημα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στην Αττική, έγινε χρήση του 112 για την εκκένωση των οικισμών Αγ. Παντελεήμονα, Άρη, Αναβύσσου και ΑΤΕ αφού πρώτα στεγανοποιήθηκαν οι δρόμοι διαφυγής.

Ο συνολικός αριθμός των δασικών πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο είναι 71 και σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Επικράτεια.