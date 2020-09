Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμα δύο ασθενείς κατέληξαν στην χώρα μας

Στους 295 οι νεκροί. Κατέληξαν 50χρονος και 83χρονη.

Δύο ακόμη ασθενείς κατέληξαν από κορονοϊό στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους 295.

Το ένα θύμα είναι μία 83χρονη που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο “Τζάνειο” . Η ηληκιωμένη σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από υποκείμενα νοσήματα ενώ δεν είχε διασωληνωθεί.

Ενώ, ο άλλος θάνατος που καταγράφηκε είναι ενός 50χρονου αλλοδαπού, ο οποίος , δεν έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, αλλά κατέληξε από κορονοϊό. Ο άτυχος άντρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεημων».

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει 248 νέα κρούσματα, τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 12.000 από την αρχή της πανδημίας.