Οικονομία

Μείωση ενοικίου: επέκταση του μέτρου ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ

Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι κλάδοι που θα τους αφορά η επέκταση. Οφέλη και κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων...

Με νομοθετική πρωτοβουλία, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά 40% για τον μήνα Σεπτέμβριο, ώστε να υποστηριχτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν συγκεκριμένα στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και της εστίασης και εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά από την πανδημία.

Παράλληλα, διαμορφώνεται πλαίσιο προαιρετικής μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά τουλάχιστον 30%, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, με την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Το καθεστώς της προαιρετικής μείωσης ισχύει για συγκεκριμένους κλάδους που πλήττονται -όπως θα καθοριστούν άμεσα με σχετική υπουργική απόφαση- και δεν έχουν ενταχθεί στο υποχρεωτικό καθεστώς μείωσης ενοικίου. Στο πλαίσιο του διαμοιρασμού των βαρών εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, το προαιρετικό καθεστώς περιλαμβάνει οφέλη-κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που επωμίζονται την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση προωθείται διάταξη με φορολογικά μέτρα ελάφρυνσής τους, ενώ προβλέπεται και η εμπρόθεσμη καταβολή του μειωμένου μισθώματος. Συγκεκριμένα, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μισθώματος δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών της έκπτωσης, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.07.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει, έτσι, έμπρακτα τη διαρκή ετοιμότητα της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει έγκαιρα και στοχευμένα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.