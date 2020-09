Κόσμος

Μακρόν: μήνυμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα για τη Μόρια

«Η Γαλλία θα είναι για άλλη μια φορά παρούσα στο ραντεβού της αλληλεγγύης με την Ελλάδα. Αύριο θα δω τον Κυριάκο Μητσοτάκη» τόνισε.

Την αλληλεγγύη της Γαλλίας στην Ελλάδα σχετικά με την πυρκαγιά στη Μόρια, εξέφρασε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η πυρκαγιά σε έναν καταυλισμό στη Λέσβο είναι μια πρόσθετη τραγωδία για τους χιλιάδες μετανάστες που ήταν ήδη σε απελπιστική κατάσταση» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Γαλλία θα είναι για άλλη μια φορά παρούσα στο ραντεβού της αλληλεγγύης με την Ελλάδα. Αύριο θα δω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» πρόσθεσε ο κ. Μακρόν.