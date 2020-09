Κοινωνία

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία: δεκτές όλες οι αιτήσεις χωρίς προϋποθέσεις

Τι προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 3838/9-9-2020) η Υπουργική Απόφαση που αφορά την εγγραφή και φοίτηση μαθητών και μαθητριών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Όπως αναφέρεται στην Απόφαση, που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εγγράφονται στο Ολοήμερο, κατόπιν σχετικής αίτησης των κηδεμόνων τους. Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τους διευθυντές και τους προϊστάμενου των δημοτικών σχολείων, καθώς δεν θα υπάρχουν προϋποθέσεις εγγραφής.

Η Απόφαση προβλέπει ότι, προκειμένου να λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτό τουλάχιστον 10 παιδιά. Για τα διθέσια, τριθέσια, τετραθέσια και πενταθέσια δημοτικά, ο αντίστοιχος αριθμός είναι 8, ενώ για τα μονοθέσια αρκεί να εγγραφεί στο Ολοήμερο τουλάχιστον το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού.

Η ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου, στις 15:00, εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των κηδεμόνων. Η λήξη του προγράμματος θα είναι στις 16:00, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Απόφαση, στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου θα λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων κατά την εγγραφή.