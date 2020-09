Κοινωνία

Ο Αθανάσιος Ράντος ορκίστηκε γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά την απόρριψη της προσφυγής της τέως γενικής εισαγγελέα του Ηνωμένου Βασιλείου Ελεανόρ Σάρπστον κατά της τοποθέτησης του.

Ορκίστηκε σήμερα γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αθανάσιος Ράντος, καθώς απορρίφθηκε η προσφυγή της τέως γενικής εισαγγελέα του Ηνωμένου Βασιλείου Ελεανόρ Σάρπστον κατά της τοποθέτησης του κ. Ράντου.

Όπως είναι γνωστό, η Ελεανόρ Σάρπστον η οποία ήταν γενική εισαγγελέας της ΕΕ είχε προσφύγει στο ΔΕΕ κατά της επιλογής του κ. Ράντου στην εν λόγω θέση. Το ΔΕΕ μπλόκαρε με προσωρινή διαταγή τον διορισμό του κ. Ράντου, εν όψει της εκδίκασης της υπόθεσης.

Η Ελεανόρ Σάρπστον υποστήριζε ότι μια πρόωρη αντικατάστασή της παραβιάζει την ανεξαρτησία του ΔΕΕ, παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει το Βrexit του Ηνωμένου Βασιλείου (σ.σ.: έπαψε να είναι κράτος-μέλος της ΕΕ) και ότι πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της στην θέση που κατέχει (6 Οκτωβρίου 2021). Σύμφωνα με κύκλους του νέου Ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα, ο κ. Ράντος «θα τιμήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πατρίδα του».