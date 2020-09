Κόσμος

Τουρκία: “Αλαζονικές” οι δηλώσεις Μακρόν

"Πυρά" από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατά του Γάλλου Προέδρου.

Η Τουρκία κατήγγειλε ως «αλαζονικές» τις δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επέκρινε τις ενέργειες της Αγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο και τον κατηγόρησε ότι «θέτει σε κίνδυνο» τα συμφέροντα της Ευρώπης.

«Ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν έκανε για μία ακόμη φορά αλαζονικές δηλώσεις, με ένα παλιό αποικιοκρατικό αντανακλαστικό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία προστίθεται ότι ο αρχηγός του γαλλικού κράτους «ενθαρρύνει τις εντάσεις και θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης».