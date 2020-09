Οικονομία

Κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας

''Ανώμαλη" προσγείωση στην επιβατική κίνηση σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια κατά 70% .

Πτώση της τάξεως του 70% κατέγραψε ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το οκτάμηνο του 2020 σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία αποτυπώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19, το συγκεκριμένο διάστημα διακινήθηκαν 13.451.346 επιβάτες ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 είχαν διακινηθεί 44.895.202 επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 161.180, από τις οποίες 83.852 ήταν εσωτερικού και 77.328 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 56,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 368.414 πτήσεις.

Τον μήνα Αύγουστο με βάση τα στοιχεία της ΥΠΑ προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 4.539.902 επιβάτες, μείωση 55,7% σε σχέση με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 10.238.414 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 45.422 με καταγράφοντας πτώση 41,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 77.555 πτήσεις. Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 1.667.484 παρουσιάζοντας μείωση 58,1% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 3.977.915 επιβάτες.