Αθλητικά

Έληξε η τιμωρία του Μέσι, παίζει με την Εθνική Αργεντινής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστρέφει στις υποχρεώσεις του ο Αργεντινός σούπερ σταρ.

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να παίξει στον πρώτο προκριματικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου με την Αργεντινή τον επόμενο μήνα, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, όπως προβλέπει το καταστατικό, σχετικά με την τιμωρία του από το περυσινό Copa America, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Αργεντινής (AFA).

Να σημειωθεί, ότι είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όλοι οι προκριματικοί αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι να αρχίσουν τον Μάρτιο.

Ο Μέσι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός αγώνα μετά την αποβολή του στον αγώνα με τη Χιλή.

Ο «ψύλλος» επρόκειτο να «ξεχρεώσει» την ποινή του, χάνοντας τον προκριματικό αγώνα της Αργεντινής έναντι του Ισημερινού που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Μπουένος Άιρες στις 8 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, ο Κλαούντιο Τάπια, είπε ότι είχε συνομίλησε με το πρόεδρο της συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), Αλεχάντρο Ντομίνγκες, ο οποίος «επιβεβαίωσε ότι ο Μέσι είναι σε θέση να παίξει», ανέφερε στο twitter η AFA.

Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα μετά από σύγκρουση με τον Γκάρι Μεντέλ και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι το τουρνουά είχε... προγραμματισθεί υπέρ της οικοδέσποινας Βραζιλίας, που νίκησε την Αργεντινή σε ένα αμφιλεγόμενο ημιτελικό στο δρόμο της για να διεκδικήσει τον τίτλο.

Η Αργεντινή, η οποία κατέκτησε για τελευταία φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986, αρχίζει την προκριματική της διαδρομή με δύο αγώνες, απέναντι στον Ισημερινό (εντός) και την Βολιβία (εκτός).