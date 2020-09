Ο “Κέρβερος”... σκέπασε την Αθήνα με C-130 (εικόνες)

Κοινή πτήση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας με μεταγωγικά των ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σήμερα, περί τις 14:30 με 15:30, πραγματοποιήθηκε διέλευση C-130 της 37ης Αεροπορικής Μοίρας των ΗΠΑ και της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αθήνα.

Η διέλευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης «Stolen Cerberus VII».

Το «παρών» έδωσαν τόσο ο Αμερικανός πρέσβης, όσο και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Στην άσκηση παίρνουν μέρος προσωπικό και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ειδικών Δυνάμεων, ενώ από πλευράς ΗΠΑ συμμετέχει κλιμάκιο της 86th Airlift Wing, με έδρα την αεροπορική βάση Ramstein στη Γερμανία, της 435th Air Ground Operations Wing, με έδρα επίσης το Ramstein, και της 57th Rescue Squadron, με έδρα την αεροπορική βάση Aviano στην Ιταλία.

