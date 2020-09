Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς - Μαγιορκίνης - Κεραμέως στην ενημέρωση για κορονοϊό και σχολεία

Οι επιστημονικές εκτιμήσεις για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, τα έκτακτα μέτρα ανά περιοχές και τα "καυτά μέτωπα" ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους.