“Καίει” τον Ντόναλντ Τραμπ το βιβλίο δημοσιογράφου

Τι απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος για τις αποκαλύψεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε σήμερα, με δυσκολία, να δώσει ένα τέλος στην πολεμική που έχει ξεσπάσει εναντίον του μετά τις αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ «Rage» («Οργή»), που περιλαμβάνει σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον διάσημο δημοσιογράφο.

«Γιατί είπατε ψέματα στους Αμερικανούς;»: Η πρώτη ερώτηση που απευθύνθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο για τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με την παραδοχή του, υποβάθμισε την απειλή της Covid-19, έθεσε τον τόνο σε μια βιαστικά οργανωμένη συνέντευξη τύπου.

«Δεν είπα ψέματα! (...) Είναι ντροπή ο τρόπος που θέσατε αυτήν την ερώτηση», απάντησε ο ηγέτης της πρώτης παγκόσμιας δύναμης, λιγότερο από 60 ημέρες πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις οποίες θα διεκδικήσει με αντίπαλο τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν μια δεύτερη τετραετή θητεία.

«Επιδεικνύω πυγμή ως ηγέτης», συνέχισε, πολύ εκνευρισμένος. «Δεν υπάρχει ψέμα (...) Δεν θέλω να πετάγομαι από εδώ και από εκεί και να αρχίζω να φωνάζω: Θάνατος! Θάνατος!».

Η επιδημία του κορονοϊού έχει σκοτώσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 190.000 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την επομένη από τη δημοσίευση αποσπασμάτων του «Rage», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε επίσης στον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος έγινε διάσημος όταν αποκάλυψε, μαζί με τον Καρλ Μπερνστάιν το σκάνδαλο Watergate τη δεκαετία του 1970.

«Ο Μπομπ Γούντγουορντ είχε τις δηλώσεις μου για αρκετούς μήνες», είπε σε ένα tweet του, συνεχίζοντας την κριτική του στον διάσημο δημοσιογράφο.

«Αν πίστευε ότι ήταν σοβαρές ή επικίνδυνες, γιατί δεν τις δημοσίευσε αμέσως σε μια προσπάθεια να σώσει ζωές;» συνέχισε.

«Ήθελα να υποβαθμίζω πάντα (τον κίνδυνο)», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Γούντγουορντ στις 19 Μαρτίου, λίγες ημέρες αφότου είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Ακόμη μ’ αρέσει να το υποβαθμίζω, επειδή δεν θέλω να προκαλέσω πανικό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις, ο Τραμπ ήξερε ότι ο ιός είναι ιδιαίτερα φονικός από τις αρχές Φεβρουαρίου. «Περνάει από τον αέρα», φέρεται να είπε στις 7 Φεβρουαρίου στον Γούντγουορντ. «Αυτό είναι πάντα χειρότερο από το άγγιγμα. Δεν χρειάζεται ν’ αγγίζεις τα πράγματα, σωστά; Όμως τον αέρα, απλώς τον αναπνέεις και έτσι κολλάει. Και για αυτό είναι πολύ ύπουλος (…) Είναι επίσης πιο θανατηφόρος ακόμη και από τη χειρότερη γρίπη», συνέχισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε 18 συνεντεύξεις στον διάσημο δημοσιογράφο στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Ιουλίου 2020. Τηλεφωνικά, ή κατ’ ιδίαν στο Οβάλ Γραφείο ή στην εξοχική κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Η διαχείριση της επιδημίας έχει προκαλέσει έντονη κριτική στον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, από τους αντιπάλους του, από επιστήμονες, αλλά και από ορισμένους εκλεγμένους αξιωματούχους από το δικό του πολιτικό στρατόπεδο.

Κατηγορείται για αντιφατικά και συγκεχυμένα μηνύματα, και ότι δεν επέδειξε συμπόνια απέναντι στην καταστροφή που προκλήθηκε από τον ιό.

Παράλληλα, Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κόμπαζε ότι «έσωσε το τομάρι» του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο ως υπεύθυνος για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, σύμφωνα με νέα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που παραχώρησε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας στον γνωστό δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ.

«Έσωσα το τομάρι του», φέρεται να είπε στις 22 Ιανουάριου ο Τραμπ, σύμφωνα με το βιβλίο Rage του Γούντγουορντ που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

«Κατάφερα να τον αφήσει ήσυχο το Κογκρέσο. Κατάφερα να τους σταματήσω», πρόσθεσε, όπως αναφέρεται σε αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Business Insider.

Ο Τζαμάλ Κασόγκι, συνεργάτης της εφημερίδας Washington Post και σφοδρός επικριτής του καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας, δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 μέσα στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη, όταν πήγε να παραλάβει ένα έγγραφο. Το πτώμα του τεμαχίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ.

Αμερικανοί γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων και Ρεπουμπλικάνοι, χαρακτήρισαν τον πρίγκιπα Σαλμάν «υπεύθυνο» για τη δολοφονία, όμως ο Τραμπ δεν σταμάτησε ποτέ να τον στηρίζει.

Όταν ο Γούντγουορντ τον ρώτησε για αυτόν τον φόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε αρχικά να αλλάξει θέμα: «Ναι, όμως το Ιράν σκοτώνει 36 ανθρώπους την ημέρα, επομένως…» φέρεται να είπε. Ο δημοσιογράφος συνέχισε να τον πιέζει, οπότε ο Τραμπ επικαλέστηκε τη διάψευση του ίδιου του πρίγκιπα: «Θα λέει πάντα ότι δεν το έκανε. Το λέει σε όλον τον κόσμο και, ειλικρινά, χαίρομαι που το λέει» και «Ποτέ δεν είπε ότι το έκανε».

«Πιστεύετε ότι το έκανε;» ρωτάει ο δημοσιογράφος.

«Όχι, λέει ότι δεν το έκανε», απαντά ο Τραμπ.

«Το ξέρω, αλλά εσείς το πιστεύετε πραγματικά;», επιμένει ο Γούντγουορντ.

«Λέει πολύ σταθερά ότι δεν το έκανε», απαντά ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας για άλλη μία φορά ότι η Σαουδική Αραβία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά προϊόντα, ώστε να δικαιολογήσει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί αυτή η συμμαχία.

Την Δευτέρα, σαουδαραβικό δικαστήριο ακύρωσε τις πέντε θανατικές καταδίκες που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως σε κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Κασόγκι. Επέβαλε όμως ποινές κάθειρξης από 7 μέχρι 20 χρόνια σε οκτώ μη κατονομαζόμενους υπόπτους.