Κόσμος

Charlie Hebdo: Νέες απειλές από την Αλ Κάιντα

H Αλ Κάιντα απείλησε εκ νέου το γαλλικό σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo, το οποίο αναδημοσίευσε σκίτσα του προφήτη του Ισλάμ Μωάμεθ με αφορμή τη δίκη για την επίθεση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2015 κατά του περιοδικού, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο παρακολούθησης ισλαμικών ιστότοπων SITE.

Η φονική έφοδος κατά του Charlie Hebdo "δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό", προειδοποιεί η τζιχαντιστική οργάνωση στην επισκόπησή της που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Για να σηματοδοτήσει την έναρξη στις 2 Σεπτεμβρίου της δίκης στο Παρίσι για τις επιθέσεις των τζιχανιστών κατά του Charlie Hebdo, αστυνομικών και ενός εβραϊκού παντοπωλείου, στις οποίες 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γαλλική πρωτεύουσα τον Ιανουάριο του 2015, η σατιρική εφημερίδα αναδημοσίευσε στην πρώτη σελίδα της τα σκίτσα του Μωάμεθ, που την είχαν κάνει στόχο των τζιχαντιστών.