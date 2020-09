Κοινωνία

Αλαλούμ με τα κλειστά και ανοιχτά σχολεία

Παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους που αποφάσισαν να μην ανοίξουν τα σχολεία την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο υπουργός και υφυπουργός Εσωτερικών Θεοδωρικάκος και Λιβάνιος με παρέμβασή τους στους Δημάρχους που ανακοίνωσαν ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στους Δήμους τους τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επισημαίνουν ότι ανάλογη απόφαση λαμβάνεται με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Υγείας (διατάξεις των περιπτ. Στ΄ παρ.2 και περ. Δ΄ του πρώτου άρθρου της από 22/02/2020 ΠΝΠ – Α΄42).

Νωρίτερα η Μυτιλήνη και η δυτική Λέσβος είχαν ανακοινώσει ότι τα σχολεία των Δήμων τους δεν θα ανοίξουν την ερχόμενη Δευτέρα.