Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Έρχεται τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λεπτομέρειες για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός έδωσε ο αναπλ.Υπουργός Ανάπτυξης. Τι είπε για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Στα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ για την τόνωση της οικονομίας και την στήριξη των εργαζομένων αναφέρθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.



Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός «στοιχίζουν όσο επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος» και πρόσθεσε ότι στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα 7 δις είναι «να απαλύνει τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων που επλήγησαν από την πανδημία».



Σχετικά με την μείωση του ΕΝΦΙΑ ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σημείωσε ότι «άγγιξε τους ιδιοκτήτες ακίνητων και έγινε πολύ νωρίτερα από αυτό που είχε προγραμματιστεί», ενώ για την μείωση των εισφορών τόνισε ότι «έχει φτάσει στο 4%» και είπε επίσης ότι και αυτό το μέτρο έχει έρθει πολύ νωρίτερα.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους εργαζόμενους.



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι «ο τζίρος έχει πέσει λόγω της πανδημίας και πολλά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι για να στηρίξουν τους επαγγελματίες».



«Η πολιτεία θα συνεχίζει να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», είπε και πρόσθεσε ότι «έρχεται το ταμείο ανάκαμψης για να στηρίξει την οικονομία».



Ακόμα χαρακτήρισε «καταπληκτικό μέτρο» την επιστρεπτέα προκαταβολή και αποκάλυψε ότι «έρχεται και τρίτος κύκλος που θα καλύψει περισσότερες επιχειρήσεις».