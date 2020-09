Πολιτική

Στο Καστελόριζο η Σακελλαροπούλου και… απέναντι ο Ακάρ

Έφτασε στο Καστελόριζο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ την ίδια ώρα μήνυμα διαλόγου από την Κας στέλνει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 77η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ίδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε μία περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι στο “κόκκινο”.

Η κ. Σακελλαροπούλου, παρίσταται σε δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Κωσταντίνου και Ελένης και στη συνέχεια πρόκειται να ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης Μεγίστης ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του νησιού. Η ΠτΔ και θα επισκεφθεί πλοίο του πολεμικού ναυτικού, που βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, και θα καταθέσει στεφάνι τόσο στο μνημείο των πεσόντων στο λιμάνι όσο και στο μνημείο της κυράς της Ρω που βρίσκεται στην ομώνυμη βραχονησίδα.

Την κυβέρνηση, στις εκδηλώσεις εορτασμού, εκπροσωπούν, από την κυβέρνηση, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, και ο υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας, από τη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Δωδεκανήσων Βασίλης Υψηλάντης, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Δωδεκανήσων Νεκτάριος Σαντορινιός και από το ΚΙΝΑΛ ο βουλευτής Αθηνών Κώστας Σκανδαλίδης.

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Ακάρ στην Κας

Την ίδια ώρα στην Κας (Αντίφιλο) βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες από την επίσκεψη του Ακάρ στο Κας, υποστηρίζοντας ότι στέλνει μήνυμα στην Ελλάδα. Ο Τούρκος υπουργός τάχθηκε σε δηλώσεις του υπέρ υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου υποστηρίζοντας πως «περιμένουμε και από την απέναντι πλευρά το ίδιο» για να έχει η περιοχή «ειρήνη και σταθερότητα».

«Είμαστε υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Αθήνα, αν ικανοποιηθούν οι επιθυμίες και απαιτήσεις μας. Θέλουμε την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν» ανέφερε αρχικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, που δύο 24ωρα νωρίτερα απειλούσε την Ελλάδα «να σωπάσει για να μη γίνει μεζές για τα συμφέροντα άλλων».