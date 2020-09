Πολιτική

“Ενοχλημένος” ο Ακάρ από την επίσκεψη Σακελλαροπούλου στο Καστελόριζο

«Λες και δεν υπήρχε κανένα άλλο νησί για τον εορτασμό», είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας επαναφέροντας το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε σήμερα ότι η επιστροφή του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στα νότια παράλια της χώρας δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα εγκαταλείπει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ο Ακάρ είπε ότι η επιστροφή του πλοίου έγινε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εργασιών του.

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την επίσκεψη που πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Καστελόριζο για την 77η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, «λες και δεν υπήρχε κανένα άλλο νησί για τον εορτασμό», όπως είπε. «Ασφαλώς μας ενοχλεί αυτό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Ακάρ κάλεσε επίσης την Ελλάδα να σταματήσει την «προκλητική συμπεριφορά» της που αυξάνει την ένταση στην περιοχή και είπε ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να «ξελογιάζονται» από τις πρωτοβουλίες του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Ταυτόχρονα όμως, ζήτησε να ξεκινήσει διάλογος για την Ανατολική Μεσόγειο «το συντομότερο δυνατόν», λέγοντας ότι η Άγκυρα θέλει την επίτευξη πολιτικών λύσεων μέσω ειρηνικών μεθόδων.

Υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες, στρατιωτικοποιώντας 18 νησιά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η ένταση και να σαμποτάρεται ο διάλογος.