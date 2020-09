Πολιτική

Μητσοτάκης σε μαθητές: Θαυμάζω τη συνέπεια που δείχνετε

Σε δημοτικό σχολείο των Αγίων Αναργύρων βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Παιδείας για τον Αγιασμό.

«Θαυμάζω το γεγονός ότι όλοι και όλες δείχνετε αυτή τη συνέπεια και θα κάνετε τελικά αυτό το οποίο είναι σωστό», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφτηκε νωρίτερα, μαζί με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων για τον αγιασμό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, εκφράζοντας το θαυμασμό του για τους μαθητές που φορούσαν τη μάσκα τους.

«Και πρέπει να σας πω ότι είναι και μια στιγμή που επιτρέπετε ο ένας να αντιγράφει τον άλλο ώστε να φοράτε τη μάσκα, να κρατάτε αποστάσεις, να πλένετε τα χέρια σας, να αποφεύγετε τις πολλές αγκαλιές να αποφεύγετε τα πολλά φιλιά. Φέτος εκτός από γράμματα θα μάθουμε και κάτι παραπάνω για το πώς να είμαστε όλοι υπεύθυνοι πολίτες», τόνισε.