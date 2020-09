Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Θρίλερ με αιφνίδιο θάνατο 31χρονου εργάτη σε καραντίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν στο εργοστάσιο των Γιαννιτσών, με τα δεκάδες κρούσματα.

Τεράστια αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Καστοριά, με τα τοπικά Μέσα να μεταδίδουν πως ένας 31χρονος που εργαζόταν στο εργοστάσιο της Πέλλας το οποίο έκλεισε λόγω κρουσμάτων του Covid-19, πέθανε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 31χρονος από την Ποριά βρισκόταν σε καραντίνα. Είχε κάνει τεστ για τον κορωνοιό και είχε βγει αρνητικό. Φίλοι του αναφέρουν ότι δεν είχε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα ακριβή αίτια του θανάτου του κι αναμένεται τις επόμενες ώρες η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν ο άτυχος άντρας έφυγε λόγω κορωνοιού ή εξαιτίας άλλων παθολογικών αιτίων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του kastorianiestia ο άτυχος άντρας φέρεται να έπαθε ανακοπή όμως σε κάθε περίπτωση το πόρισμα του ιατροδικαστή είναι αυτό που θα δώσει απαντήσεις.

Τον άτυχο άντρα βρήκε νεκρό η μητέρα του.