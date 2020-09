Κόσμος

“Πόλεμος“ Πούτιν - Μακρόν για τον Ναβάλνι

Ο Ρώσος Πρόεδρος απάντησε στον Γάλλο ομόλογο του για τις κατηγορίες που εξαπολύει το Παρίσι κατά της Μόσχας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του, ότι είναι «απαράδεκτο» να εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες κατά της Ρωσίας για την υποτιθέμενη δηλητηρίαση του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, το οποίο επισημαίνει ότι η συνομιλία έγινε με πρωτοβουλία της γαλλικής πλευράς.

«Συζητήθηκε λεπτομερώς η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ‘υπόθεση Ναβάλνι’. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε ότι είναι απαράδεκτες οι κατηγορίες κατά της Ρωσίας που δεν βασίζονται πουθενά, σε σχέση με την εισαγωγή στο νοσοκομείο του Αλεξέι Ναβάλνι» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά την διάρκεια της συνομιλίας «επισημάνθηκε ότι για να διευκρινιστούν οι πραγματικές συνθήκες του συμβάντος θα πρέπει οι Γερμανοί εμπειρογνώμονες να παραδώσουν στην Ρωσία βιολογικό υλικό, το επίσημο πόρισμα των αποτελεσμάτων για τις ληφθείσες αναλύσεις που έγιναν στον Ναβάλνι καθώς και να υπάρξει κοινή συνεργασία με τους Ρώσους γιατρούς».

«Συμφωνήθηκε να συμβάλουν ώστε να ορισθούν οι παράμετροι μιας ενδεχόμενης συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους στο θέμα αυτό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο πρόεδροι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, τάχθηκαν υπέρ της ταχείας εξομάλυνσης της κατάστασης στην Λευκορωσία, συζήτησαν για την διευθέτηση της κατάστασης στην Λιβύη, όπως και για την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία.

Νωρίτερα, ανακοίνωση εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων αναφέροντας ότι: Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να ρίξει φως στο περιστατικό με την δηλητηρίαση του πολιτικού της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, τονίζοντας ότι η Γαλλία συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ΕΕ για την δηλητηρίαση του Ναβάλνι.

«Είναι αναγκαίο η Ρωσία να διασαφηνίσει την κατάσταση προβαίνοντας σε μια λεπτομερή και διαφανή έρευνα», της απόπειρας δολοφονίας του Ναβάλνι, η οποία έχει πιστοποιηθεί ως «δηλητηρίαση» δήλωσε ο Μακρόν στον συνομιλητή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων. Παράλληλα στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η Γαλλία συμμερίζεται με βάση τις δικές της έρευνες, τα συμπεράσματα μιας σειράς Ευρωπαίων εταίρων της που αφορούν τα στοιχεία δηλητηρίασης με την χρήση της ουσίας Novichok κατά παράβαση των διεθνών κανόνων χρησιμοποίησης χημικών όπλων».

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία συμμερίζεται την στάση της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τα βήματα που πρέπει να γίνουν με βάση την κατάσταση που σχετίζεται με τον Ναβάλνι.