Στρατιωτική θητεία: τα σενάρια για την Ελλάδα και η ευρωπαϊκή πρακτική (βίντεο)

Το ενδεχόμενο αύξησης της στρατιωτικής θητείας, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχύουν σε άλλες χώρες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για επικείμενες αλλαγές στην στρατιωτική θητεία που εξετάζονται, σε συνδυασμό με 15.000 προσλήψεις, σκόρπισαν αισιοδοξία στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και προβληματισμό στους νέους.

Όπως έγινε γνωστό: εξετάζεται η υποχρεωτική στράτευση στα 18, αμέσως μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, αλλά και εξισορρόπηση της θητείας στα τρία όπλα. Το επικρατέστερο σενάριο δείχνει την μετατροπή της θητείας σε 12μηνη και στον Στρατό Ξηράς, από 9μηνη που είναι σήμερα, όπως ισχύει σε Ναυτικό και Αεροπορία.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποχρεωτική στράτευση ισχύει μόνο σε Ελλάδα, Κύπρο, Δανία, Φινλανδία, Αυστρία, Λιθουανία και Εσθονία.

Η μεγαλύτερη θητεία είναι στην Κύπρο, που φτάνει τους 14 μήνες. Ακολουθεί η Ελλάδα με 12 και αμέσως μετά η Φινλανδία και η Αυστρία με 6 μήνες, με την Λιθουανία να έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς 9μηνης θητείας σε 3.500 άτομα κάθε φορά, μέσω εθελοντών και κληρωτών.

Πάντως, μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια εξετάζονται.