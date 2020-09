Κοινωνία

Ναυτική τραγωδία: σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Κρήτης

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 57 ναυαγοί, αλλά δυστυχώς έχουν ανασυρθεί και 3 σοροί, με τις δυο εξ αυτών να ανήκουν σε παιδιά.

Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη είναι και σήμερα μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 12 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, μετά τη βύθιση σκάφους, πιθανότατα θαλαμηγού, που μετέφερε άγνωστο αριθμό μεταναστών και προσφύγων. Έως τώρα έχουν διασωθεί 57 άτομα, ενώ έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί, μίας γυναίκας και δύο παιδιών.

Οι σοροί. Αλλά και 19 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σητείας από ένα παραπλέον πλοίο και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Στο σημείο των ερευνών βρίσκονται πέντε παραπλέοντα πλοία, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο super puma και αεροσκάφος του λιμενικού.

Το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες και πρόσφυγες δεν έχει γίνει γνωστό από που ξεκίνησε και ποιος ήταν ο προορισμός του.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, αμέσως μόλις ενημερώθηκε χθες για το συμβάν, βρέθηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης όπου και έδωσε εντολή να διατεθεί κάθε πρόσφορο μέσο στην περιοχή για την επιχείρηση.