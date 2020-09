Life

Η Όλγα Φαρμάκη στο “Πρωινό” για την εγκυμοσύνη της (βίντεο)

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης και οι πρώτοι μήνες της. Η Όλγα Φαρμάκη μοιράζεται την ευτυχία της με την εκπομπή «Το Πρωινό».