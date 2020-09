Κοινωνία

Καταλήψεις σε σχολεία κατά της μάσκας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλείδωσαν τους καθηγητές απ’έξω και έβαλαν λουκέτο από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων.

Σε κατάληψη προχώρησαν μαθητές Λυκείων της Πάτρας, την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, μετά τον αγιασμό.

Οι μαθητές του 2ου και του 12ου Λυκείου κλείδωσαν τους καθηγητές τους έξω από το σχολείο και έκλεισαν την πόρτα.

Η διαμαρτυρία είναι κατά της επιβολής της χρήσης μάσκας, ενώ οι μαθητές ζητούν και λιγότερα άτομα μέσα στις αίθουσες.

Υπό κατάληψη είναι για τους ίδιους λόγους και το Γυμνάσιο Βουκολιών στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η πρωτοβουλία για κατάληψη φέρεται να προέρχεται από κάποιους γονείς, οι οποίοι φέρονται να μπλόκαραν την είσοδο του σχολείου, μαζί με μέρος των μαθητών. Ως αποτέλεσμα, το μάθημα δεν ξεκίνησε, ενώ ο διευθυντής του σχολείου έχει απευθυνθεί στην αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε τη συνδρομή του Δήμου Πλατανιά, ο οποίος και στέλνει τεχνικό που θα κόψει την κλειδαριά, την οποία τοποθέτησαν οι καταληψίες στην πόρτα του σχολείου.

Πηγή: tempo24.gr, zarpanews.gr