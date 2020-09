Κοινωνία

Ύποπτες φωτιές σε Σάμο και Αλεξανδρούπολη (βίντεο)

Ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου μιλώντας στον ΑΝΤ1 ήταν κατηγορηματικός ότι η φωτιά προήλθε από εμπρησμό. «Περίεργη» χαρακτήρισε τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη ο Αντιπεριφερειάρχης ‘Έβρου.