Αθλητικά

ΠΑΟΚ: την επόμενη εβδομάδα στη Ρωσία για να ανοίξει το δρόμο για τα… αστέρια

Με ορισμό και όχι κλήρωση ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δρόμο για του ομίλους του Champions League. Δείτε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων.

Με ορισμό λόγω της απόφασης της UEFA να μην επιτρέπει αναμετρήσεις ανάμεσα σε ουκρανικές και ρωσικές ομάδες λόγω των σχέσεων των δυο χωρών θα κληθεί ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει την Ρωσική Κράσνονταρ σε διπλά παιχνίδια για τα play off του Champions League.

Ο πρώτος αγώνας των play off θα γίνει στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου στην Ρωσία, με την ρεβάνς να γίνεται μία εβδομάδα αργότερα (29 ή 30 Σεπτεμβρίου) στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο «Δικέφαλος» της Θεσσαλονίκης έχει παρελθόν με την Κράσνονταρ, την οποία αντιμετώπισε στη φάση των ομίλων του Europa League της περιόδου 2015-16. Στην Τούμπα το παιχνίδι έληξε χωρίς γκολ, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Ρωσία στο παλιό γήπεδο της Κράσνονταρ με 2-1.