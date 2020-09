Πολιτισμός

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Τι αναφέρουν οι διοργανωτές για τους στόχους του 3oυ Creative Ideas Pitching Lab.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους ανακοίνωσε την έναρξη του 3ου Olympia Creative Ideas Pitching Lab, στο πλαίσιο της 23ης διοργάνωσής του (Πύργος 28/11-5/12/2020). Το Olympia «Creative Ideas» Pitching Lab θεσπίστηκε με βασικό στόχο την ενίσχυση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για παιδιά και νέους, παραγωγή η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης.

Όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές, στόχος του εργαστηρίου είναι:

Να γνωρίσουν καλύτερα οι δημιουργοί τον χώρο του κινηματογράφου για παιδιά και νέους, με εισηγήσεις ειδικών και παρακολουθώντας ταινίες.

Να διασαφηνίσουν τις ιδέες τους και να αποκτήσουν εφόδια για την παρουσίασή τους.

Να τις παρουσιάσουν σε κοινό επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ζητούμενο της όλης ενέργειας είναι εν τέλει να παραχθούν αξιόλογες ταινίες, οι οποίες θα καλύπτουν τα διεθνή κριτήρια των ταινιών για παιδιά και νέους, αποφεύγοντας τις παγίδες των απλοποιήσεων και της κακώς εννοούμενης εμπορικότητας, και θα μπορούν να προωθηθούν στο διεθνές κύκλωμα των φεστιβάλ ταινιών για παιδιά και νέους.

Το Olympia «Creative Ideas» Pitching Lab διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας, σκηνοθέτης Δημήτρης Σπύρου. Το σχεδιασμό του εργαστηρίου έχουν εκπονήσει και θα υλοποιήσουν οι Λίνα Γιαννοπούλου (παραγωγός, μέλος οργανωτικής επιτροπής Φεστιβάλ Ολυμπίας), Αγάθη Δαρλάση (σύμβουλος storytelling, σκηνοθέτιδα, σεναριογράφος) και Τζωρτζίνα Κακουδάκη (σκηνοθέτιδα, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός). Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν masterclasses από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου και ειδικότερα του κινηματογράφου για παιδιά και νέους.

Όπως ανακοινώνει το Φεστιβάλ, οι ενδιαφερόμενοι/ες δημιουργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για το 3o Olympia Creative Ideas Pitching Lab παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατόπιν να υποβάλουν ως τις 16 Οκτωβρίου 2020 την πρότασή τους στην ηλεκτρονική φόρμα που παρατίθεται στην ιστοσελίδα https://olympiafestival.gr/3o-olympia-creative-ideas-pitching-lab/.