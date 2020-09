Πολιτική

Τσίπρας σε Ζάεφ: Χαίρομαι που η ΝΔ δίνει μάχες για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονία είχε στο γραφείο του στην Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, είχε το απόγευμα στο γραφείο του στην Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Κατά την υποδοχή, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι χαίρεται που βλέπει στην Αθήνα τον κ. Ζάεφ ως επανεκλεγέντα πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο κ. Ζάεφ σημείωσε πως «εκπληρώνει το όνειρό του» πως μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει έρθει στην Αθήνα «για να συζητήσουμε για δουλειές, συνεργασία και οικονομία».



«Δίχως εσάς δεν γινόταν» ανέφερε απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσίπρας είπε από πλευράς του πως «είμαι επίσης χαρούμενος που η χώρα μου συνεχίζει να υποστηρίζει τη χώρα σου και τη Συμφωνία των Πρεσπών, παρά το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα ως αντιπολίτευση ήταν εναντίον της. Σήμερα, όχι μόνο τη σέβεται, αλλά δίνει και μάχες για τη Συμφωνία των Πρεσπών».



«Αυτό είναι μία πραγματική επιτυχία», έκλεισε ο κ. Ζάεφ.