Γαλλία: διεμφυλική πρέπει να υιοθετήσει την βιολογική κόρη της

Δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως μητέρα της, αποφάσισε το δικαστήριο, προκαλώντας την αντίδραση της 51χρονης. Διαβάστε το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης

Μια διεμφυλική γυναίκα δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως μητέρα της βιολογικής κόρης της, αλλά θα πρέπει να την υιοθετήσει, σύμφωνα με απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας, την οποία χαρακτήρισαν «σκανδαλώδη» οι δικηγόροι της ενάγουσας.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί για την περίπτωση μιας γυναίκας 51 ετών που γεννήθηκε άνδρας και απέκτησε ένα παιδί πριν ολοκληρώσει τη φυλομετάβαση.

Το 2011 αναγνωρίστηκε επισήμως από τις γαλλικές αρχές ως γυναίκα. Στη συνέχεια, το 2014, απέκτησε μια κόρη με τη σύζυγό της, επειδή μέχρι τότε δεν είχε ολοκληρώσει τη φυλομετάβαση και είχε ακόμη ανδρικά αναπαραγωγικά όργανα. Από τότε, ζητάει να αναγνωριστεί ως μητέρα του κοριτσιού, κάτι όμως που το γαλλικό κράτος της το αρνείται: επειδή είναι γονέας του παιδιού, της πρότειναν να εγγραφεί στο ληξιαρχείο ως «πατέρας» ή να το υιοθετήσει ως «δεύτερη μητέρα».

Στα τέλη του 2018, το Εφετείο του Μονπελιέ της παραχώρησε το καθεστώς του «βιολογικού γονέα», μια νέα κατηγορία.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο ακύρωσε σχεδόν το σύνολο της απόφασης, εκτός από το μέρος εκείνο που επικύρωνε την απόρριψη του καθεστώτος της ως «μητέρας» και παρέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο της Τουλούζης.

Η δικηγόρος της έκανε λόγο για «σκανδαλώδη» απόφαση και «μια χαμένη ευκαιρία». «Δυστυχώς, η μάχη δεν τελείωσε. Ένα 6χρονο κορίτσι θα έχει στο πιστοποιητικό γέννησής της μόνο τη μία από τις δύο μητέρες της, έναν μόνο από τους δύο γονείς της, τη μητέρα που γέννησε επειδή η άλλη δεν έχει το δικαίωμα να αναγραφεί σ’ αυτό. Είναι απαράδεκτο», τόνισε.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο «εξήγησε, με όρους βιολογίας, ότι η διεμφυλική 51χρονη δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ο πατέρας», σχολίασε εξάλλου ο Ματιέ Στοκλέ, ο δικηγόρος που την εκπροσώπησε σε αυτήν τη δίκη, επισημαίνοντας μια «ανακολουθία»: ότι η 51χρονη μπορεί να αναγνωριστεί ως πατέρας στη ληξιαρχική πράξη γέννησης της κόρης της, αν και στο ληξιαρχείο είναι εγγεγραμμένη ως γυναίκα.

Οι δικηγόροι της γυναίκας σκοπεύουν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.