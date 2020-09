Υγεία - Περιβάλλον

Τσολιά στον ΑΝΤ1: Με την τήρηση των μέτρων μειώνεται η πιθανότητα μετάδοσης του κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το άνοιγμα των σχολείων και την αύξηση των κρουσμάτων.