Τεχνολογία - Επιστήμη

“Όσοι φορούν γυαλιά κινδυνεύουν λιγότερο από Covid-19”

Τι επικαλούνται Κινέζοι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό οφθαλμολογίας "JAMA Ophthalmology".

Το ποσοστό των ασθενών με Covid-19 που φοράνε γυαλιά καθημερινά, είναι πολύ μικρότερο από το ποσοστό των διοπτροφόρων στο γενικό πληθυσμό, πράγμα που πιθανώς υποδηλώνει ότι για κάποιο λόγο όσοι φοράνε γυαλιά, κινδυνεύουν λιγότερο να αρρωστήσουν από το κορονοϊό. Αυτό είναι το μάλλον απρόσμενο συμπέρασμα μιας νέας μικρής μελέτης Κινέζων επιστημόνων.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό οφθαλμολογίας "JAMA Ophthalmology", ανέλυσαν στοιχεία για 276 ασθενείς με Covid-19 και με μέση ηλικία 51 ετών ενός νοσοκομείου της επαρχίας Χουμπέι. Βρήκαν ότι μόνο το 6% των ασθενών φορούσαν γυαλιά μυωπίας (όχι φακούς επαφής), ενώ το ποσοστό των ατόμων με μυωπία στην επαρχία έφθανε το 31,5% σε παλαιότερη έρευνα (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι μύωπες είναι τουλάχιστον 27% διεθνώς).

Για «προκλητική μελέτη που εγείρει την πιθανότητα ότι η προστασία των ματιών στο γενικό πληθυσμό μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία έναντι της Covid-19», έκανε λόγο η αναπληρώτρια καθηγήτρια επιδημιολογίας Λίζα Μαραγκάκη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Πρόσθεσε όμως ότι είναι πολύ πρόωρο να γίνει σύσταση σε όλους να φοράνε γυαλιά ή πλαστικές προσωπίδες που προστατεύουν τα μάτια, καθώς η κινεζική μελέτη έγινε σε μικρό δείγμα ασθενών ενός μόνο νοσοκομείου και βρήκε μόνο μια συσχέτιση και όχι μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Συνεπώς, όπως είπε, το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να επιβεβαιωθεί κατά πόσο όσοι φοράνε γυαλιά ή προσωπίδες ιδίως σε δημόσιους χώρους, κινδυνεύουν λιγότερο από τον κορονοϊό.

Έως τώρα οι συστάσεις των υγειονομικών αρχών σε όλο τον κόσμο εστιάζουν στο τρίπτυχο: μάσκες-τήρηση αποστάσεων-πλύσιμο χεριών. Το άγγιγμα των ματιών με μολυσμένα χέρια πιθανώς επιτρέπει στον ιό να διεισδύσει στο σώμα, καθώς τα μάτια διαθέτουν κυτταρικούς υποδοχείς που επιτρέπουν στο νέο κορονοϊό να προσδεθεί σε αυτούς.