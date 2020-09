Κοινωνία

“Πλημμύρισαν” με κοκαϊνη δέκα χώρες της Ευρώπης

Είκοσι συλλήψεις, εκ των οποίων δύο στην Ελλάδα, σε διεθνή αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στην Ευρώπη

Είκοσι συλλήψεις, εκ των οποίων δύο στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή αστυνομική επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Europol και της Eurojust, για την εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στην Ευρώπη. Στην επιχείρηση αυτή συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια της πενταετούς έρευνας είχαν συλληφθεί ακόμα 84 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί πάνω από 3,8 τόνοι κοκαΐνης και περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2015 από τις ιταλικές Αρχές και επεκτάθηκαν σε εννέα ακόμα χώρες. Ειδικότερα σε Γερμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Αλβανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την Ελλάδα συμμετείχε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, η οποία συνέλαβε δύο Αλβανούς, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σε βάρος του ενός εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών Αρχών, σύμφωνα με το όποιο ήταν επιφορτισμένος με τον συντονισμό των μεταφορών των ναρκωτικών της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο και 3.500 ευρώ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.