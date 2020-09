Αθλητικά

Άρης: Τέλος ο Ένινγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις της Διοίκησης μετά την οδυνηρή, πρώτη ήττα του Άρη σε ευρωπαϊκό εντός έδρα παιχνίδι, μετά από δεκαετίες.

Η ήττα 2-1 από την Κόλος Κοβαλίβκα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Europa League, αποτέλεσαν το «κύκνειο άσμα» του Μίχαελ Ένινγκ στον πάγκο του Άρη.

Οι Θεόδωρος Καρυπίδης και Άγγελος Χαριστέας είχαν έκτακτη συνάντηση μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον ουκρανικό σύλλογο για το 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο διοικητικός ηγέτης και ο διευθυντής το ποδοσφαιρικού τμήματος των «κίτρινων» αποφάσισαν να προχωρήσουν στη λύση της συνεργασίας με τον 54χρονο Γερμανό τεχνικό – κι ας είχαν αποφασίσει να επεκτείνουν το συμβόλαιό του στα τέλη Ιουλίου.

Ο Άρης είναι πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή, με τον Απόστολο Τερζή να κάθεται στον πάγκο της ομάδας στο Κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στο Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League (Κυριακή 20/9, 20:30 – Πανθεσσαλικό Στάδιο).