Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βρετανία: Έλληνες δημιούργησαν αξιόπιστο τεστ 90 λεπτών

Το τεστ δεν χρειάζεται εργαστήριο και μπορεί να εκτελεστεί σε μια φορητή συσκευή μικρότερη από ένα κινητό τηλέφωνο.

Ένα νέο μοριακό τεστ διάγνωσης της Covid-19, το οποίο βγάζει αποτέλεσμα επί τόπου μέσα σε 90 λεπτά, έναντι 24 ωρών για τα σημερινά μοριακά εργαστηριακά τεστ, είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο, εμφανίζοντας ευαισθησία πάνω από 94% (άρα δίνει ελάχιστα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα) και ειδικότητα 100% (κανένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα), όπως ανακοίνωσαν επιστήμονες στη Βρετανία.

Η ανάπτυξη του τεστ έγινε από τη DnaNudge, μια νέα εταιρεία-τεχνοβλαστό του Imperial College. Συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο ελληνοκυπριακής καταγωγής καθηγητής Κρις Τουμάζου, ηλεκτρολόγος-μηχανικός και καινοτόμος εφευρέτης, ιδρυτής του Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Μηχανικής του Imperial. Συνεργάτιδα του, συνιδρύτρια από το 2015 της DnaNudge και επικεφαλής επιστήμονας είναι η Ελληνίδα δρ Μαρία Καρβέλα, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Οι ερευνητές του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, με επικεφαλής τον καθηγητή λοιμωξιολογίας Γκρέιχαμ Κουκ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό μικροβιολογίας «The Lancet Microbe», δοκίμασαν το τεστ σε 386 ασθενείς και ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας.

Το τεστ, που γίνεται με τη λήψη δείγματος από τη μύτη και ανιχνεύει στη συνέχεια τα ίχνη γενετικού υλικού του κορονοϊού, δεν χρειάζεται εργαστήριο και μπορεί να εκτελεστεί σε μια φορητή συσκευή μικρότερη από ένα κινητό τηλέφωνο. Ήδη άρχισε να χρησιμοποιείται σε οκτώ λονδρέζικα νοσοκομεία και η χρήση του πρόκειται να επεκταθεί σε όλη τη Βρετανία. Η βρετανική κυβέρνηση έκανε κιόλας παραγγελία για 5,8 εκατομμύρια τέτοια τεστ αξίας 161 εκατ. λιρών.

«Πολλά τεστ αναγκαστικά θυσιάζουν την ακρίβεια για χάρη της ταχύτητας ή το αντίστροφο, αλλά το νέο τεστ καταφέρνει να συνδυάσει και τα δύο», ανέφερε ο Κουκ.

Όπως δήλωσε ο Τουμάζου, «το τεστ DnaNudge προσφέρει πολύ σημαντικές δυνατότητες για μαζικό έλεγχο του πληθυσμού στη διάρκεια της πανδημίας Covuid-19. Είναι κατάλληλο για διενέργεια ελέγχων σε ιατρικά και μη περιβάλλοντα, όπως γηροκομεία, σχολεία, κόμβους μεταφορών, γραφεία, ακόμη και θέατρα». Όμως, προτού συμβεί αυτό, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες του τεστ.

Οι ερευνητές μάλιστα προσπαθούν να αναπτύξουν περαιτέρω το τεστ, ώστε να ανιχνεύει ταυτόχρονα τους ιούς της γρίπης Α και Β, μαζί με το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2.