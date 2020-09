Αθλητικά

Πρεμιέρα σε Ιταλία και Γερμανία, μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία

Τσέλσι-Λίβερπουλ με πολλά ειδικά στοιχήματα στα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Φουλ δράση αυτό το σαββατοκύριακο με πολλά μεγάλα παιχνίδια. Ανοίγει η αυλαία σε δύο ακόμα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τη Serie A και τη Bundesliga.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν θα γίνει στην Premier League. Την Κυριακή, στις 18:30, στο Stamford Bridge, η Τσέλσι υποδέχεται την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ. Και οι δύο ξεκίνησαν με νίκες. Η Τσέλσι κέρδισε εκτός έδρας με 1-3 τη Μπράιτον και η Λίβερπουλ στο Anfield με 3-2 τη Λιντς.

Ο παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για το ντέρμπι της Premier League, Τσέλσι-Λίβερπουλ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, στο σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το πέναλτι, το αυτογκόλ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τον νικητή των κόρνερ, την πρώτη κάρτα, την κόκκινη κάρτα, τη διαφορά νίκης, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τον παίκτη που θα δώσει ασίστ, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ.

Τρεις προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Στα πρακτορεία ΟΠΑΠ συνεχίζονται οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ, με τις προωθητικές ενέργειες «Boost 13», «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε και ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ με τους πιο δυνατούς αγώνες από σήμερα έως τη Δευτέρα και προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές:

Νικητής των κόρνερ

Over/Under 8,5 κόρνερ

Over/Under 9,5 κόρνερ

Over/Under 10,5 κόρνερ

Πόντοι Αξιολόγησης στην Premier League και cash out

Στους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τους Πόντους Αξιολόγησης Παικτών.

Σε όλα τα παιχνίδια οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, με την εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.