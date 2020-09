Κοινωνία

Κορονοϊός: Στο τραπέζι νέο lockdown στην Αττική

Οι προειδοποιήσεις και οι εκκλήσεις επιστημόνων και κυβέρνησης και ο μόνος τρόπος ανακοπής της εξάπλωσης της πανδημίας και αποφυγής κλεισίματος της οικονομίας.

Φουντώνει η ανησυχία για δεύτερο lockdown στην Αττική, που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας, με τα περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού να συγκεντρώνονται στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, από τα 359 νέα κρούσματα, τα 212 διαγνώστηκαν στην περιφέρεια Αττικής, ενώ ο συνολικός αριθμός των διασωληνωμένων ανέρχεται σε 69.

Οι πρώτες προειδοποιήσεις για δεύτερο lockdown ξεκίνησαν τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους επιστήμονες, με τους τελευταίους να δίνουν ένα περιθώριο δέκα ημερών για ενδεχόμενη μείωση των κρουσμάτων, με τη λήψη των νέων μέτρων.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόσο σε προχθεσινή του συνέντευξη, όσο και κατά τη χθεσινή ενημέρωση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο lockdown στην Αττική, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ οικονομίας και δημόσιας υγείας».

Οι επιστήμονες, από την πλευρά τους, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την τήρηση των μέτρων, που αποτελεί και το μοναδικό τρόπο για την ανάκαμψη της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη, ο Νικόλαος Σύψας δήλωσε ότι πάμε «αναμφίβολα σε νέο lockdown, αν δεν μειωθούν τα κρούσματα στην Αττική». Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Ειδικών, έδωσε ένα περιθώριο χάριτος δέκα ημερών, προτού ληφθούν αποφάσεις για νέο lockdown.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σήμερα και η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, Ματίνα Παγώνη, η οποία μείωσε την περίοδο χάριτος σε επτά μέρες, σημειώνοντας πως τότε θα ληφθούν αποφάσεις για αυστηρότερα μέτρα, μεταξύ των οποίων και ένα 15μερο lockdown στην Αττική. Η ίδια μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθουν τα sms για την κυκλοφορία.

Ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε πως είναι στο χέρι μας να αποφύγουμε νέο lockdown, κάτι που μπορεί να αποφευχθεί με την τήρηση των μέτρων. Ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Ειδικών, τόνισε και πάλι, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, ο τρόπος για την ανακοπή της εξάπλωσης της πανδημίας είναι η τήρηση των τριών μέτρων:

Μάσκα, αποστάσεις και υγιεινή των χεριών.

Σε κάθε περίπτωση, ευχή όλων είναι η αποφυγή νέου lockdown, που όπως ξεκαθάρισε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης σε σημερινές δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά στην οικονομία της χώρας.