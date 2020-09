Κοινωνία

Συναγερμός για ακυβέρνητο σκάφος ανοικτά της Κυπαρισσίας

Κάποιος από τους επιβαίντες του σκάφους κάλεσε σε βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού 112.

Σκάφος που μεταφέρει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 50 μετανάστες και πρόσφυγες βρίσκεται σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κυπαρισσίας.

Στο σημείο σπεύδουν παραπλέοντα πλοία, ενώ στη θαλάσσια περιοχή οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ.