Αθλητικά

Κορονοϊός: η Μπεσίκτας ανακοίνωσε 12 κρούσματα!

Μετά τον αποκλεισμό της από το Champions League, η τουρκική ομάδα έχει να αντιμετωπίσει τώρα και την πανδημία του κορονοϊού.

Η Μπεσίκτας πλήττεται από την Covid-19... Με μια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της, η τουρκική ομάδα ενημέρωσε ότι μετά τον τελευταίο γύρο δοκιμών εμφανίστηκαν 12 θετικά στον κορονοϊό, 7 ποδοσφαιριστές και 5 μέλη του προσωπικού.

Η Μπεσίκτας ήταν η πρώτη φετινή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, στις 25 Αυγούστου στην Τούμπα, με τον «Δικέφαλο» να θριαμβεύει 4-1 και να προκρίνεται πανηγυρικά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Στη συνέχεια «εξέπεσε» στο Europa League, όπου την προσεχή Πέμπτη (24/9) θα παίξει εναντίον της Ρίο Άβε. Αν προκριθεί απέναντι στους Πορτογάλους, τότε θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζεύγους Μίλαν-Μπόντο Γκλιμτ.