Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (χάρτης)

Σε ποιες περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.



Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κάποιες περιοχές της χώρας και σήμερα Σάββατο.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε Έβρο, Καβάλα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη και Λέσβο.

Σημειώνεται, ότι η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Δείτε τον σχετικό χάρτη: